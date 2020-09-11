«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.67 KZT
  • €1 = 503.82 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1011

В полиции прокомментировали наезд на женщину в Актау

В отношении водителя автомобиля BMW, который 11 сентября сбил женщину, составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.

Кадр видео
По данным ведомства, в отношении водителя BMW составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

По данным полиции, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 11 сентября, в 14:15 на дороге между 2 и 4 микрорайонами.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 17:45
Marat Schmidt,
Не важно, что там и кто там , есть факт , человека сбили в неположенном месте. И теперь будет нести вину водитель, просто потому что какой «очень умной» было лень дойти до пешеходного перехода!
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:02
Видео с камер надо дыбануть, чтобы дать конкретную оценку происшествия. Очень часто в наших краях зависит от того, кем была прокладка между рулем и сиденьем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • bake
  • Neo_85
  • watlow
 babe (Посетители) Сегодня, 16:51
Сначала эти полоумные бегают по дорогам в неположенном месте , а потом водителю нести ответственность за такую вот ....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • babe
  • minus
  • bake
  • Neo_85
  • watlow
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:47
Пока за это не перестанут штрафовать пешеходы ходить по правилам не научиться. Ей тоже штраф влепите хороший что бы думала как бегать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • leo529
  • babe
  • minus
  • bake
  • Neo_85
  • FL
  • watlow
 Андpей (Посетители) Сегодня, 16:40
А на женщину почему не составлен протокол? Или переход дороги в неположенном месте нарушением не считается???
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 16:40
БМВ головного мозга не лечится
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика