В полиции прокомментировали наезд на женщину в Актау

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По данным ведомства, в отношении водителя BMW составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
По данным полиции, женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Напомним, что ДТП произошло сегодня, 11 сентября, в 14:15 на дороге между 2 и 4 микрорайонами.
По данным полиции, женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Напомним, что ДТП произошло сегодня, 11 сентября, в 14:15 на дороге между 2 и 4 микрорайонами.