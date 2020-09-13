На Каспии спасли рыбака из Жанаозена

Инцидент произошёл в Каракиянском районе, в 30 километрах от зоны отдыха «Кендерли», в районе мыса Токмак.Лодка рыбака неожиданно сломалась на воде, и её начало уносить в море. Об этом в спасательную службу сообщил брат рыбака.Спасатели нашли рыбака и отбуксировали лодку на берег.Как выяснилось, в лодке находился житель Жанаозена 1990 года рождения.