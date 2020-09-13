На Каспии спасли рыбака из Жанаозена

Отбуксировка лодки. Фото предоставили в ДЧС региона
Инцидент произошёл в Каракиянском районе, в 30 километрах от зоны отдыха «Кендерли», в районе мыса Токмак.
Лодка рыбака неожиданно сломалась на воде, и её начало уносить в море. Об этом в спасательную службу сообщил брат рыбака.
Спасатели нашли рыбака и отбуксировали лодку на берег.
Как выяснилось, в лодке находился житель Жанаозена 1990 года рождения.
Лодка рыбака неожиданно сломалась на воде, и её начало уносить в море. Об этом в спасательную службу сообщил брат рыбака.
Спасатели нашли рыбака и отбуксировали лодку на берег.
Как выяснилось, в лодке находился житель Жанаозена 1990 года рождения.
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