Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау

Пожар произошёл сегодня, 15 сентября, в 13:50 часов в районе промзоны №2, на территории базы ТОО «Кала жолдары». По данным Назарали Селимова, горел мусор.По прибытию пожарных было обнаружено горение мусора на площади 200 квадратных метров.- На место происшествия выезжали четыре пожарные автоцистерны и 18 сотрудников личного состава. В 15:18 горение локализовано, в 16:21 пожар полностью ликвидирован. В происшествии никто не пострадал, - рассказал Назарали Селимов.[/center]