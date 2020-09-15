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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:37

Просмотров: 774

Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау

Площадь горения составила 200 квадратных метров. Подробности происшествия рассказал начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Назарали Селимов.

Фото предлставил Назарали Селимов
Пожар произошёл сегодня, 15 сентября, в 13:50 часов в районе промзоны №2, на территории базы ТОО «Кала жолдары». По данным Назарали Селимова, горел мусор.

Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


По прибытию пожарных было обнаружено горение мусора на площади 200 квадратных метров.

- На место происшествия выезжали четыре пожарные автоцистерны и 18 сотрудников личного состава. В 15:18 горение локализовано, в 16:21 пожар полностью ликвидирован. В происшествии никто не пострадал, - рассказал Назарали Селимов.


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


Мусор горел на территории базы ТОО «Кала жолдары» в районе промзоны №2 в Актау


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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 asnural (Посетители) Вчера, 23:10
Всем все покуям...главное строим купол в ацтане
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • HalatHalatuHalat
  • Саша саша
  • tolk
 M_lena (Посетители) Вчера, 22:56
tolk,

Вот именно, с каких это пор свалка размещается в черте города и называется базой? Так они мало того, что устроили там свалку, так еще и жгут этот мусор сами постоянно, травя все население.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • HalatHalatuHalat
  • Саша саша
 tolk (Посетители) Вчера, 21:57
Чёт я не понял? Кто разрешил Кала-жолдары устраивать свалку в черте города?
 
 

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