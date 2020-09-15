В Rixos Aktau электрокар наехал на ноги ребенка

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Вызов о том, что на территории отеля Rixos электрокар наехал на ноги ребенка, на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил 10 сентября в 22.50 часов, передает Tengrinews.kz.
Сотрудники батальона патрульной полиции выехали на вызов, на территорию отеля Rixos сотрудники полиции попали беспрепятственно.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что родители несовершеннолетнего ребенка претензий и жалоб в отношении наехавшего не имеют. От прохождения медицинской экспертизы отказались.
Ранее в Сети появилось видео, в котором автор уверяет, что полицейских не впустили в Rixos, а виновники пытаются «решить проблему по-тихому».
Сотрудники батальона патрульной полиции выехали на вызов, на территорию отеля Rixos сотрудники полиции попали беспрепятственно.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что родители несовершеннолетнего ребенка претензий и жалоб в отношении наехавшего не имеют. От прохождения медицинской экспертизы отказались.
Ранее в Сети появилось видео, в котором автор уверяет, что полицейских не впустили в Rixos, а виновники пытаются «решить проблему по-тихому».