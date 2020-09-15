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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:46

Просмотров: 2190

В Rixos Aktau электрокар наехал на ноги ребенка

Электрокар наехал на ноги 5-летнего ребенка в отеле Rixos Aktau, передает Tengrinews.kz.

Кадр видео
Вызов о том, что на территории отеля Rixos электрокар наехал на ноги ребенка, на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил 10 сентября в 22.50 часов, передает Tengrinews.kz.

Сотрудники батальона патрульной полиции выехали на вызов, на территорию отеля Rixos сотрудники полиции попали беспрепятственно.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что родители несовершеннолетнего ребенка претензий и жалоб в отношении наехавшего не имеют. От прохождения медицинской экспертизы отказались.

Ранее в Сети появилось видео, в котором автор уверяет, что полицейских не впустили в Rixos, а виновники пытаются «решить проблему по-тихому».




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Комментарии ( 5 )

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Daulet201999 (Посетители) Вчера, 23:59
Забрать надо было тех кто не пускал за воспрепятствование правосудию. Ахаха
 
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  • sergei 66
 Vohazab (Посетители) Вчера, 21:37
Да уж, это не Рио де Жанейро! Сервис по Актауски!
 
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Valderrama (Посетители) Вчера, 21:23
leo529,
Наверно на эмоциях позвонили в 102, но потом электрокарщик развел как положено.
 
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  • tolk
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  • Daulet201999
 leo529 (Посетители) Вчера, 21:17
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что родители несовершеннолетнего ребенка претензий и жалоб в отношении наехавшего не имеют. От прохождения медицинской экспертизы отказались.
Если так, тогда зачем патрульку зря гоняли? :)
 
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 тинаки (Посетители) Вчера, 20:55
Сотрудники батальона патрульной полиции выехали на вызов, на территорию отеля Rixos сотрудники полиции попали беспрепятственно. stop Ну вот и хорошо. Ониж не СЭС, правда?
 
 

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