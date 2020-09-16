Запертую дверь квартиры с детьми взломали спасатели Мангистау

Видео с официальной страницы ДЧС Мангистауской области.

Инцидент произошел 14 сентября, примерно в 13:40.Спасателям пришлось взламывать дверь одной из квартир дома №42 в 16 микрорайоне, где находились два маленьких ребенка со своей тетей. Девушка уснула в наушниках и не слышала стук в дверь вернувшегося с работы брата.- Отец детей был без ключей от квартиры. Он вызвал спасателей, так как посчитал, что случилось что-то плохое. Спасатели с помощью лома взломали входную дверь, сотрудники полиции вошли в дом. Сестра мужчины проснулась от звуков работы спасателей, но не успела открыть дверь до ее взлома. В квартире находились дети. Одному - семь лет, другому - семь месяцев. Детей передали отцу, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.