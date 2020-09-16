Возгорание в электрощите произошло в одном из магазинов Актау

Инцидент произошел сегодня, 16 сентября, примерно в 15:20.В магазине, расположенном в доме №33 в 12 микрорайоне, загорелся электрощит.- Были эвакуированы четыре человека. Жертв и пострадавших нет. Горение удалось ликвидировать в 15:48, - сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям региона.