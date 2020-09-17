Вдова погибшего в ДТП жителя Актау добилась возобновления расследования аварии

- По словам очевидцев, они превысили скоростной режим — устроили гонки. Один из гонщиков на Toyota Hilux влетел в машину моего мужа, смерть которого наступила мгновенно. В заключении судмедэкспертизы сказано, что он получил травмы, несовместимые с жизнью: перелом ног, рук, ключицы и разрыв всех внутренних органов, - сказала Татьяна.

- Дознаватель провёл расследование при наличии видеоматериалов в короткие сроки, не доведя до суда. Показаний очевидцев в деле не оказалось. В итоге дело закрыли с выводами о виновности моего мужа. Но для нас остаётся загадкой, как так за 18 дней они провели экспертизу и закрыли дело за отсутствием состава преступления. Это же не соломинку переломить? - возмущается Татьяна.

По словам вдовы погибшего, у её мужа более 40 лет опыта вождения автомобилем. На момент трагедии он работал водителем — занимался развозкой персонала ресторана «Palermo».Александр остановился на служебной машине Toyota Hiace на перекрёстке между 32А, 32Б, 34А и 35 микрорайонами для манёвра налево. В это время со стороны села Акшукур двигались два автомобиля.Также в машине Александра находился пассажир — сотрудник ресторана «Palermo», который получил перелом лицевых костей.В постановлении следователя говорится, что водитель Toyota Hiace не уступил дорогу Toyota Hilux, за рулём которой находился 21-летний житель села Акшукур. В результате столкновения внедорожник врезался в столб, на котором установлена камера видеонаблюдения, и опрокинулся набок.Молодой водитель внедорожника с различными телесными повреждениями был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания первой помощи был отпущен домой.Родные Александра были не согласны с таким решением. Они заключили договор с адвокатом и заказали независимую автотехническую экспертизу. Вывод эксперта полностью изменил картину ДТП.Вдова погибшего направила жалобу в прокуратуру. 1 сентября ей пришёл ответ, в котором сказано, что решение о прекращении расследования отменено, и дело отправлено для производства дополнительного расследования. Его передали другому следователю.Спустя девять дней с момента трагедии родных погибшего навестили родственники водителя Toyota Hilux, которые выразили соболезнования и предоставили на похороны 200 тысяч тенге.Родные Александра Присяжного запрашивали записи с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления департамента полиции, но там сослались на работу камер в тестовом режиме, и запись на момент ДТП не велась.Родственникам погибшего удалось достать видеозапись с камер, установленных на здании, расположенном рядом с местом аварии.Lada.kz продолжает следить за развитием событий.