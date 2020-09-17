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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 2433

Вдова погибшего в ДТП жителя Актау добилась возобновления расследования аварии

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в ночь с 16 на 17 марта 2020 года, унесло жизнь 63-летнего Александра Присяжного. Вдова погибшего Татьяна надеется вернуть доброе имя своего мужа и призвать к ответственности всех участников трагедии.

Кадр видео
По словам вдовы погибшего, у её мужа более 40 лет опыта вождения автомобилем. На момент трагедии он работал водителем — занимался развозкой персонала ресторана «Palermo».

В ночь на 17 марта в 00:20
Александр остановился на служебной машине Toyota Hiace на перекрёстке между 32А, 32Б, 34А и 35 микрорайонами для манёвра налево. В это время со стороны села Акшукур двигались два автомобиля.

- По словам очевидцев, они превысили скоростной режим — устроили гонки. Один из гонщиков на Toyota Hilux влетел в машину моего мужа, смерть которого наступила мгновенно. В заключении судмедэкспертизы сказано, что он получил травмы, несовместимые с жизнью: перелом ног, рук, ключицы и разрыв всех внутренних органов, - сказала Татьяна.


Также в машине Александра находился пассажир — сотрудник ресторана «Palermo», который получил перелом лицевых костей.

В постановлении следователя говорится, что водитель Toyota Hiace не уступил дорогу Toyota Hilux, за рулём которой находился 21-летний житель села Акшукур. В результате столкновения внедорожник врезался в столб, на котором установлена камера видеонаблюдения, и опрокинулся набок.

Молодой водитель внедорожника с различными телесными повреждениями был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания первой помощи был отпущен домой.

- Дознаватель провёл расследование при наличии видеоматериалов в короткие сроки, не доведя до суда. Показаний очевидцев в деле не оказалось. В итоге дело закрыли с выводами о виновности моего мужа. Но для нас остаётся загадкой, как так за 18 дней они провели экспертизу и закрыли дело за отсутствием состава преступления. Это же не соломинку переломить? - возмущается Татьяна.


Родные Александра были не согласны с таким решением. Они заключили договор с адвокатом и заказали независимую автотехническую экспертизу. Вывод эксперта полностью изменил картину ДТП.

Вдова погибшего направила жалобу в прокуратуру. 1 сентября ей пришёл ответ, в котором сказано, что решение о прекращении расследования отменено, и дело отправлено для производства дополнительного расследования. Его передали другому следователю.

Спустя девять дней с момента трагедии родных погибшего навестили родственники водителя Toyota Hilux, которые выразили соболезнования и предоставили на похороны 200 тысяч тенге.

Родные Александра Присяжного запрашивали записи с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления департамента полиции, но там сослались на работу камер в тестовом режиме, и запись на момент ДТП не велась.

Родственникам погибшего удалось достать видеозапись с камер, установленных на здании, расположенном рядом с местом аварии.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.












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Комментарии ( 6 )

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kostya_aktau (Посетители) Сегодня, 20:01
Народ не судите строго но даже по видео видно Александр сам сделал маневр перегородив половино полосы если у него стаж более 40 лет это не очем не говорит после данной ситуации там с Аэропортовской дароги в сторону горада с двух полос разметка разрешает ехать прямо да водила хайлюкса о***нь летел но он ехал прямо а если бы водила Хайса как правило не перегородил половино полосы не было бы такой трагедии но у нас в городе деградация права купил ездить не купил при маневре на лево большинство ОЛЕНЕВОДОВ делают также перегорождают половино встречной полосы по которой разметка позволяет ехать прямо и поэтому так случаеться Люди учите правила ПДД.
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 20:00
Чувствую как полетят погоны, дознователя, следователя.
 
-1
  • kostya_aktau
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Guz (Посетители) Сегодня, 18:50
Цитата: Good Citizen
вообще-то погибший мог бы и пропустить

При моргающем сигнале все должны притормозить и остановиться.
Вы случайно не друг или родственник убийц Александра? Вас послушать так все летящие на красный правы? smoke
 
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  • kostya_aktau
 hapiness (Посетители) Сегодня, 18:50
На светофорах пропускать нужно не только на мигающий зелёный, на желтый а иногда и на красный свет.

master_kz,
Полностью с Вами согласен.
 
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  • Maximus
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:14
Цитата: Good Citizen
бы и пропустить едущих навстречу,

Там по ходу по встречной на встречу летел. А так да. Теперь нужно максимум внимания на дорогах этого города. Особенно когда такие еще и слепят колхозными фарами. Комфорта на дорогах нет. Постоянный напряг.
 
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  • синдбад
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:49
вообще-то погибший мог бы и пропустить едущих навстречу, так как на видео заметно, что на светофоре еще моргал зеленый.
 
 

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