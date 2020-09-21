Человек погиб в аварии в Мангистау

Авария произошла около 07:50 часов на 66 километре трассы Актау-Жанаозен.- Столкнулись автомобиль LADA vesta и грузовой автотранспорт КамАЗ. В результате аварии пассажир Lada vesta скончался на месте, трое пострадавших доставлены в Жетыбайскую районную больницу. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Каракиянского района. Автомашины находятся на штрафной стоянке – сообщили в ДП Мангистау.