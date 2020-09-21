«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Сентября
+17...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.76 KZT
  • €1 = 498.6 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 1040

Человек погиб в аварии в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 21 сентября, на трассе Актау-Жанаозен. Один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона.

Скриншот с видео
Авария произошла около 07:50 часов на 66 километре трассы Актау-Жанаозен.

- Столкнулись автомобиль LADA vesta и грузовой автотранспорт КамАЗ. В результате аварии пассажир Lada vesta скончался на месте, трое пострадавших доставлены в Жетыбайскую районную больницу. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Каракиянского района. Автомашины находятся на штрафной стоянке – сообщили в ДП Мангистау.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • maksimsh
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:39
Казалось бы, нет никаких предпосылок для столкновений на ровной, без перекрестков и т.п. дороге.
Но вот, к сожалению, аварии очень часты.
Дальняя дорога без препятствий обманчива, усыпляет бдительность.
Надо чаще наносить поперечную разметку, может она будет взбадривать водителей.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика