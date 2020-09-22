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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:08

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За хранение марихуаны жителя Мангистау приговорили к 10 годам тюрьмы

К 10 годам лишения свободы приговорён житель Мангистауской области, у которого при обыске гаража обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана в особо крупном размере. Об этом сообщил инспектор группы кадровой политики линейного отдела полиции на станции Мангистау, старший лейтенант полиции Даурен Нариманов.

Иллюстративное фото
Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Мангистау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Мангышлак установлен и задержан 32-летний мужчина. При проверке в гараже задержанного была обнаружена и изъята растительная масса зелёного цвета со специфическим запахом.

Согласно экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством - марихуана высушенная, в особо крупном размере.

- По данному факту сотрудниками транспортной полиции проведено досудебное расследование по части 4 статьи 297 УК РК (Хранение наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта). Решением Специализированного межрайонного уголовного суда по Мангистауской области мужчина признан виновным в совершении данного преступления, и он приговорён к 10 годам лишения свободы, - рассказал Даурен Нариманов.

По данным ведомства, с начала текущего года выявлено 323 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 26 фактов сбыта, 15 хранения и четыре факта контрабандного провоза наркотических средств. Транспортными полицейскими страны из незаконного оборота изъято свыше 153 кг различных наркотических средств.



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