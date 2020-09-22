Пьяного водителя автомобиля Lada Priora задержали полицейские Актау

Инцидент произошёл 21 сентября в 01:30 ночи.Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау остановлена автомашина марки Lada Priora. После проведения освидетельствования выяснилось, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.- Как оказалось, в 2019 году водитель был ранее лишён права управления транспортом за аналогичное правонарушение на четыре года. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде. Собранный материал направлен в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе полиции региона.Глава полиции Мангистауской области генерал-майор Жанарбек Бактыбаев призывает граждан, в том числе водителей, не допускать нарушения правил дорожного движения, не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.