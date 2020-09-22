В Актау между 16 и 17 микрорайонами сбили пешехода





Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе между 16 и 17 микрорайонами Актау 21 сентября.В сети появилось видео ДТП, на кадрах которого видно, как автомобиль сбил пешехода. После чего водитель посадил его к себе в машину и уехал в неизвестном направлении.В пресс-службе полиции региона сообщили, что информация о данном ДТП и пострадавшем не поступала.