В результате ДТП перевернулся Subaru Forester

На месте происшествия
Очевидцы сообщают, что машина перевернулась в результате столкновения с другим авто Nissan Primere. ДТП произошло около 18:10 сегодня, 23 сентября. Информация о пострадавших уточняется, другие подробности читайте позднее.
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