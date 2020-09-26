«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Сентября
+22...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.32 KZT
  • €1 = 496.41 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 2521

Загадочный инцидент произошел с солдатом из воинской части в Актау

На стрельбищах в голову военнослужащего попал инородный предмет, похожий на пулю. Об этом сообщает информационный портал nege.kz.

Фото nege.kz
Инцидент произошёл 24 сентября, примерно в 16:40, при подготовке к стрельбам.

Старший руководитель стрельб, подполковник Айдос Серикбаевым, организовал чистку поля от верблюдов и назначил для этого старослужащих рядовых Акбергена Каримова и Айдоса Сейткумарова.

- Акберген Каримов заметил, что справа от места стрельб передвигается стадо верблюдов. Он подошел и начал отгонять животных. В это время он оступился и упал. В результате падения в голову проникло инородное тело, - сообщают СМИ.

По данному факту оповещены командир части, военная полиция, военная прокуратура.

Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу и госпитализирован в отделение травматологии.

- Если посмотреть на ранение солдата, то не похоже, что он получил ранение после того, как оступился и упал. Видимо, что предмет, похожий на пулю, прилетел и попал в голову. Это предстоит выяснить военной полиции, - сообщает издание.


Загадочный инцидент произошел с солдатом из воинской части в Актау


В пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.

- В данный момент солдат находится в больнице. Состояние стабильное, без угрозы здоровью. Причины и обстоятельства выясняются. Органами уголовного преследования проводится досудебное расследование, - отметили в национальной гвардии РК.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ABCD (Посетители) Сегодня, 18:39
Вот он этот человек,про которого говорят: с пулей в голове!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:21
У нас в Кызыхстане все возможно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Нурекен
  • ЁмоЁ
  • Шевченко 81
  • ABCD
  • Neo_85
  • Лана
 slavik (Посетители) Сегодня, 18:19
В Казахстанской армии давно происходят чудеса-то экипаж БТР утонит, то матрос за борт выпадет, то парашют не раскроется, то гранатой руки бойцу оторвёт, то на погранзаставе срочник весь личный состав положит и можно продолжать список чудес. Бардак в стране, вот причина всех аномалий.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • илидия
  • Нурекен
 babe (Посетители) Сегодня, 17:37
Как в «брильянтовой руке»! «Упал, очнулся , гипс!»
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика