Загадочный инцидент произошел с солдатом из воинской части в Актау

- Если посмотреть на ранение солдата, то не похоже, что он получил ранение после того, как оступился и упал. Видимо, что предмет, похожий на пулю, прилетел и попал в голову. Это предстоит выяснить военной полиции, - сообщает издание.

- В данный момент солдат находится в больнице. Состояние стабильное, без угрозы здоровью. Причины и обстоятельства выясняются. Органами уголовного преследования проводится досудебное расследование, - отметили в национальной гвардии РК.

Инцидент произошёл 24 сентября, примерно в 16:40, при подготовке к стрельбам.Старший руководитель стрельб, подполковник Айдос Серикбаевым, организовал чистку поля от верблюдов и назначил для этого старослужащих рядовых Акбергена Каримова и Айдоса Сейткумарова.- Акберген Каримов заметил, что справа от места стрельб передвигается стадо верблюдов. Он подошел и начал отгонять животных. В это время он оступился и упал. В результате падения в голову проникло инородное тело, - сообщают СМИ.По данному факту оповещены командир части, военная полиция, военная прокуратура.Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу и госпитализирован в отделение травматологии.В пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.