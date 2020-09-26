Загадочный инцидент произошел с солдатом из воинской части в Актау

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Инцидент произошёл 24 сентября, примерно в 16:40, при подготовке к стрельбам.
Старший руководитель стрельб, подполковник Айдос Серикбаевым, организовал чистку поля от верблюдов и назначил для этого старослужащих рядовых Акбергена Каримова и Айдоса Сейткумарова.
- Акберген Каримов заметил, что справа от места стрельб передвигается стадо верблюдов. Он подошел и начал отгонять животных. В это время он оступился и упал. В результате падения в голову проникло инородное тело, - сообщают СМИ.
По данному факту оповещены командир части, военная полиция, военная прокуратура.
Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу и госпитализирован в отделение травматологии.
В пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.
Старший руководитель стрельб, подполковник Айдос Серикбаевым, организовал чистку поля от верблюдов и назначил для этого старослужащих рядовых Акбергена Каримова и Айдоса Сейткумарова.
- Акберген Каримов заметил, что справа от места стрельб передвигается стадо верблюдов. Он подошел и начал отгонять животных. В это время он оступился и упал. В результате падения в голову проникло инородное тело, - сообщают СМИ.
По данному факту оповещены командир части, военная полиция, военная прокуратура.
Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу и госпитализирован в отделение травматологии.
- Если посмотреть на ранение солдата, то не похоже, что он получил ранение после того, как оступился и упал. Видимо, что предмет, похожий на пулю, прилетел и попал в голову. Это предстоит выяснить военной полиции, - сообщает издание.
В пресс-службе национальной гвардии сообщили, что солдат получил непроникающее пулевое ранение в голову.
- В данный момент солдат находится в больнице. Состояние стабильное, без угрозы здоровью. Причины и обстоятельства выясняются. Органами уголовного преследования проводится досудебное расследование, - отметили в национальной гвардии РК.