Торговые ряды сгорели на рынке в Актау

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По приезду пожарных огнём были охвачены два торговых ряда.
Горело 17 торговых бутиков, 14 контейнеров и 60 прилавков под навесом на общей площади 750 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1 130 квадратных метров.
В 09:16 пожар был локализован.
Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара были задействованы 78 пожарных и спасателей, а также 14 единиц техники.
Кроме этого, были привлечены 54 сотрудников полиции на 25 служебных автомобилях.
Причины пожара выясняются.
Напомним, 1 января 2017 года, примерно в 18:30, после закрытия рынка произошел пожар. Тогда сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесённого ущерба.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара. Спасатели признали пожар на рынке «Масат» самым крупным в регионе за последние 12 месяцев.
В итоге администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.
Горело 17 торговых бутиков, 14 контейнеров и 60 прилавков под навесом на общей площади 750 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1 130 квадратных метров.
В 09:16 пожар был локализован.
Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара были задействованы 78 пожарных и спасателей, а также 14 единиц техники.
Кроме этого, были привлечены 54 сотрудников полиции на 25 служебных автомобилях.
Причины пожара выясняются.
Напомним, 1 января 2017 года, примерно в 18:30, после закрытия рынка произошел пожар. Тогда сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесённого ущерба.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара. Спасатели признали пожар на рынке «Масат» самым крупным в регионе за последние 12 месяцев.
В итоге администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.