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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 5744

Торговые ряды сгорели на рынке в Актау

Пожар произошёл ранним утром 27 сентября в 06:55 часов на территории рынка «Масат» в 23 микрорайоне. Подробности предоставил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области, подполковник Бекболат Абдикадыров.

Кадр видео
По приезду пожарных огнём были охвачены два торговых ряда.

Горело 17 торговых бутиков, 14 контейнеров и 60 прилавков под навесом на общей площади 750 квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 1 130 квадратных метров.

В 09:16 пожар был локализован.

Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 78 пожарных и спасателей, а также 14 единиц техники.

Кроме этого, были привлечены 54 сотрудников полиции на 25 служебных автомобилях.

Причины пожара выясняются.











Напомним, 1 января 2017 года, примерно в 18:30, после закрытия рынка произошел пожар. Тогда сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.

Владельцы сгоревших торговых рядов на рынке «Масат» 3 января обратились к адвокату с вопросом о компенсации нанесённого ущерба.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара. Спасатели признали пожар на рынке «Масат» самым крупным в регионе за последние 12 месяцев.

В итоге администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.



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Комментарии ( 7 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 13:07
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:50
Как В Лохмате на Барахолке

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 12:37
Когда уже догорит этот гадюшник?!

Как бесит это выражение- Бутик! Какой нахрен бутик?! Бутик это фирменный магазин! А у нас каждая забегаловка это бутик. Даже овощной бутик.
 
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  • Multiverse
 awa1314133 (Посетители) Сегодня, 11:55
Почему начальник пожарной говорит, что пожар произошел по времени г.Нур-Султан, а нельзя сказать просто по местному времени?
 
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  • Multiverse
  • Космос
  • Имярек
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:32
Напоминает алма аты там тоже барахолки горели.не зря же новый синий базар открыли
 
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  • kostya_aktau
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 11:12
Сочувствую пострадавшим, подозрительно это как-то, второй раз горит уже...

Я как раз хотел сходить носков купить, сегодня не получится выходит ? 31-й базар работает ?
 
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  • kolu411
  • 444
  • Multiverse
  • Ingul
 ABCD (Посетители) Сегодня, 10:39
Кому-то понадобилась эта территория,но к общему знаменателю с арендаторами не пришли,вот результат!
 
 

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