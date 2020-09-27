Повёрнутый кран вызвал беспокойство у жителя Актау

Кадр видео
Автор видео считает, что расположение крана крайне опасно для жизни людей.
- На этом объекте уже была трагедия в 2008 году с участием как раз таки крана. Теперь снова ждать беды? Кто ответственный за это? - возмущается автор видео.
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Комментарии ( 1 )
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