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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:34

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Бойцы Нацгвардии задержали мужчину с наркотиками в Жанаозене

Мужчину задержали на площади «Шанырак». При нём был обнаружен сверток с наркотическим веществом марихуана. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.

Фото предоставлено пресс-службой Нацгвардии РК
Инцидент произошёл 27 сентября 2020 года около 18:55. Во время несения патрульно-постовой службы войсковой наряд в составе начальника патруля ефрейтора Кахармана Жаппарова, патрульных рядовых Султанбека Саметова и Бакдаулета Жолдыбай заметили подозрительного гражданина, который вёл себя неадекватно.

- Мужчина, одетый в черную куртку, при виде парней в полицейском форме, начал нервничать: ускорил шаг, изменил направление движения, стал часто оглядываться, гвардейцами было принято решение проверить данное лицо. Нервное поведение стало понятным, когда при наружном досмотре совместно сотрудниками следственно-оперативной группы в присутствии понятых во внутреннем кармане куртки мужчины был обнаружен свёрток бумаги, в котором находилось вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрён командиром воинской части 5548.



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