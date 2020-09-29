Бойцы Нацгвардии задержали мужчину с наркотиками в Жанаозене

Фото предоставлено пресс-службой Нацгвардии РК

Инцидент произошёл 27 сентября 2020 года около 18:55. Во время несения патрульно-постовой службы войсковой наряд в составе начальника патруля ефрейтора Кахармана Жаппарова, патрульных рядовых Султанбека Саметова и Бакдаулета Жолдыбай заметили подозрительного гражданина, который вёл себя неадекватно.



- Мужчина, одетый в черную куртку, при виде парней в полицейском форме, начал нервничать: ускорил шаг, изменил направление движения, стал часто оглядываться, гвардейцами было принято решение проверить данное лицо. Нервное поведение стало понятным, когда при наружном досмотре совместно сотрудниками следственно-оперативной группы в присутствии понятых во внутреннем кармане куртки мужчины был обнаружен свёрток бумаги, в котором находилось вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.



Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрён командиром воинской части 5548.