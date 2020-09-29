Что сгорело за неделю в Мангистау?

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 21 по 27 сентября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 26 раз, в том числе пять раз - на пожары, 16 раз - на случаи горения и пять раз - на проведение аварийно-спасательных работ.Один из пожаров произошёл 22 сентября в 29А микрорайоне Актау. Примерно в 01:55 возле церкви произошло горение двигателя и передней части автомобиля Аudi A6, 1996 года выпуска. Пострадавших нет.В пятницу, 25 сентября, сгорел ещё один автомобиль марки ВАЗ- 2121, 2006 года выпуска. Пожар произошёл примерно в 00:14 возле доме №170 на улице Кызылтуран в селе Шетпе. В автомашине сгорели моторный отсек и передняя часть. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.На следующий день, 26 сентября, в 15:14 в 23 доме в 12 микрорайоне произошло горение мусора, который перерос в пожар. Сгорели входная дверь и кондиционер в салоне красоты «Бархат», расположенном на первом этаже. Площадь горения составила пять квардратных метров. Пожар потушен до прибытия спасателей. Обошлось без пострадавших.В этот же вечер в селе Ащибулак в Мангистауском районе сгорел автомобиль Nissan Аlmera. Пострадавших нет.В воскресенье, 27 сентября, произошёл пожар в 22 микрорайоне Актау. Примерно в 06:52 на рынке ТОО « Масат» сгорели 17 торговых бутиков, 14 контейнеров, 60 торговых прилавков. Общая площадь рынка ТОО «Масат» составляет 11130 квадратных метров, а площадь горения - 750 квадратных метров. Спасено - 38 контейнеров и 138 прилавков. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Вечером 24 сентября спасатели оказали помощь сотрудникам полиции, спасая детей из запертых помещений. Пожарные с помощью автолестницы вошли в окно четвёртого этажа дома 20 в 8 микрорайоне. В квартире оказался четырёхлетний ребёнок. Спасатели передали ребёнка маме.Этим же вечером пожарные спасли двухлетнего и трёхлетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 1Б доме в 13 микрорайоне. Спасатели с помощью болгарки вскрыли входную дверь и передали ребёнка матери. Со слов родительницы, она вышла вынести мусор, а в этот момент входная дверь захлопнулась.Днём 25 сентября произошёл ещё один инцидент в доме №5 в 11 микрорайоне. В одной из квартир находился полуторагодовалый ребёнок, родители которого не смогли открыть дверь ключом. Со слов родителей, ключ заедал. На помощь пришли спасатели, которые без ущерба для двери открыли её ключом и передали ребёнка родителям.В этот же вечер огнеборцы спасли пожилую женщину, которая упала в своей квартире и не могла встать. Пожарные с помощью автолестницы вошли в квартиру в доме №5 7 микрорайона и отрыли дверь. Женщину передали сотрудникам Скорой помощи. Спасателей вызвала соседка.- За неделю произошло три пожара на автотранспорте. Чтобы защитить свой автомобиль от пожара, надо знать несколько основных правил. Необходимо содержать автомобиль в технической исправности. Водитель обязан следить, чтобы в автомобиле находился исправный автомобильный огнетушитель. Именно исправный огнетушитель может спасти вам жизнь и сберечь от полного выгорания ваш автомобиль. Необходимо заранее изучить инструкцию и знать, как пользоваться огнетушителем. Будьте предельно аккуратны при курении в автомобиле. Нечаянно упавший в складки сидения маленький окурок может привести к большому несчастью. Если возгорания автомобиля избежать не удалось, то действовать нужно без промедлений. При возгорании автомобиля или если Вы почувствовали запах подтекающего бензина, масла, горелой резины, либо увидели дым из-под капота, необходимо остановить автомобиль. Выключите двигатель - разомкните контакты, вытащив ключ из замка зажигания. Если машина работает на газе, нужно закрыть два крана, расположенные в багажнике на баке с топливом, - рассказала Рукия Сычева, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.