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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 1116

Во дворе дома в Актау полностью сгорел легковой автомобиль

Возгорание автомобиля произошло в ночь на 1 октября перед домом №1 в 28 микрорайоне Актау. Очевидцы сообщили о взрыве автотехники. Подробности предоставили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото очевидцев
Информация о горящем автомобиле Lada Priora поступила в пожарную часть 1 октября в 03:20.

До приезда огнеборцев машина сгорела полностью. Пожар был ликвидирован в 03:39. Пострадавших нет.

- В тушении были задействованы девять спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.












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Комментарии ( 2 )

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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:31
непонятно, в городе орудует банда поджигателей? что то много случаев в последнее время.
 
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serega111777 (Посетители) Сегодня, 10:52
Машин горевших было 2. Даже по видео видно, что они стоят у разных домов. Одна возле 1 , вторая возле 2 дома.
 
 

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