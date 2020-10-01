Во дворе дома в Актау полностью сгорел легковой автомобиль

Информация о горящем автомобиле Lada Priora поступила в пожарную часть 1 октября в 03:20.До приезда огнеборцев машина сгорела полностью. Пожар был ликвидирован в 03:39. Пострадавших нет.- В тушении были задействованы девять спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.