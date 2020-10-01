Пьяный водитель внедорожника врезался в дерево в Актау

- По данному факту составлен административный протокол по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК. Материалы дела будут направлены в административный суд для принятия решения. Машина водворена на штрафную стоянку, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

Дорожно-транспортное происшествие было замечено при патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-3».Водитель автомашины Range Rover, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с деревом. Пострадавших нет.- Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества.Водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.