«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Октября
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.82 KZT
  • €1 = 505.57 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 355

Пьяный водитель внедорожника врезался в дерево в Актау

Инцидент произошел 1 октября на автодороге за домом №9 в 8 микрорайоне. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие было замечено при патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-3».

Водитель автомашины Range Rover, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с деревом. Пострадавших нет.

- По данному факту составлен административный протокол по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК. Материалы дела будут направлены в административный суд для принятия решения. Машина водворена на штрафную стоянку, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.


Для справки:

Статья 608 часть 3 КоАП РК - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества.

Водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.








Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 15:33
Зеленые насаждения губят в нашем городе любым доступным способом...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика