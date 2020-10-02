Пьяную женщину за рулем и без прав задержали в Актау

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Инцидент произошёл 1 октября в 03:15 ночи.



Сотрудниками батальона патрульной полиции «Мираж-12» управления полиции Актау была остановлена автомашина марки Nissan Tеana. После проведения освидетельствования выяснилось, что водитель-женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.



- При проверке документов оказалось, что в июле этого года девушка была лишена права управления на три года. Второй раз водитель нарушила правила дорожного движения. Собранный материал направлен в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе полиции региона.



Глава полиции Мангистауской области, генерал-майор Жанарбек Бактыбаев призывает граждан, в том числе водителей, не допускать нарушения правил дорожного движения, не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.