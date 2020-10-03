Жителя Мангистау наказали за украденный телевизор

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По материалам дела, злоумышленник незаконно проник в один из частных домов в посёлке Жетыбай Каракиянского района. Мужчина украл телевизор «LG» стоимостью 116 000 тенге и скрылся.



Приговором суда его признали виновным по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилое помещение).



Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.