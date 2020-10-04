Кроссовер с грузовиком столкнулись по дороге в аэропорт Актау

Фото из группы "На дорогах Актау"

Фото из группы "На дорогах Актау"

- По данному факту на водителя Nissan Pathfinder составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Пострадавших нет, - сообщил главный полицейский региона, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

Авария была замечена 3 октября в 11:40 при патрулировании заданного маршрута экипажем «Сункар-9».По информации полиции, водитель Nissan Pathfinder совершал обгон. Но он не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовым автомобилем.