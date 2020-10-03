Машина Скорой помощи опрокинулась в Актау, есть пострадавшие

- По данному факту работают дознаватели, - отметил главный полицейский региона, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

Вызов на пульт дежурного 102 поступил в 13:05.На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-8».На месте установлено, что столкнулись автомобиль Audi и машина Скорой медицинской службы.В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них отпущены домой, а остальные находятся в Мангистауской областной больнице.