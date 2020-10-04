В районе Скальной тропы в Актау произошёл пожар

По словам очевидцев, пожар произошёл на территории одного из коттеджей.По сообщению пресс-службы ДЧС региона, в 16:22 в пожарную часть поступил вызов о горении сухостоя на площади 10 квадратных метров.В 16:44 горение ликвидировано. Пострадавших нет.В тушении были задействованы четыре человека и одна спецтехника.