В Жанаозене водитель сбил выбежавшего на дорогу парня

- Данным фактом занимается отдел дознания управления полиции Жанаозена. Пострадавший доставлен в многопрофильную городскую больницу. Машина водворена на штрафную стоянку, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного «102» 29 сентября в 17:30. Видео в социальных сетях появилось 7 октября.Как выяснилось, 23-летний водитель кроссовера Hyundai Tucson не заметил выбежавшего на проезжую часть 17-летнего молодого человека.