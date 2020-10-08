Автомобиль перевернулся по дороге в аэропорт Актау

- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

По информации полиции, водитель Hyundai Elantra не справился с рулевым управлением, врезался в дорожный знак, затем в столб освещения и совершил опрокидывание.Пострадавших нет.