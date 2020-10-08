Момент столкновения с перевернувшейся Lada Priora попал на видео в Актау

- На водителя Lada Priora был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - прокомментировал генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

По информации полиции, водитель Lada Priora не уступил дорогу водителю BMW, который ехал по главной дороге.Пострадавших, как выяснилось, нет.Напомним, в результате столкновения Lada Priora перевернулась