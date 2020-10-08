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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:35

Просмотров: 1674

Момент столкновения с перевернувшейся Lada Priora попал на видео в Актау

В пресс-службе департамента полиции региона прокомментировали дорожный инцидент, который произошёл вечером 8 октября на перекрёстке между 16, 17 и 19 микрорайонами.

Кадр видео
По информации полиции, водитель Lada Priora не уступил дорогу водителю BMW, который ехал по главной дороге.

- На водителя Lada Priora был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - прокомментировал генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.


Пострадавших, как выяснилось, нет.

Напомним, в результате столкновения Lada Priora перевернулась.




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Комментарии ( 4 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 00:01
как же индейцы на дорогах надоели... так ездиют что страшно.
 
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 SerikBai (Посетители) Вчера, 22:45
Опять видео с камер магазина.
 
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 mer (Посетители) Вчера, 22:39
Хде видос с камер наблюдения на перекрёстке? Что за байда,куда идут деньги,если нет не одного видео ДТП , с камер расположенных на перекрёстках?
 
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Valderrama (Посетители) Вчера, 22:16
и снова целый генерал-майор комментирует каждое дтп???
 
 

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