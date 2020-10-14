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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 1062

Укравшего ТВ-тюнер бездомного задержали полицейские Мангистау

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бродяга» сотрудниками отдела криминальной полиции Каракиянского района области был задержан 30-лений мужчина, укравший ТВ-тюнер во дворе частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта cdnimg.rg.ru
С 12 по 14 октября проводилось оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Бродяга».

В ходе ОПМ сотрудники отдела криминальной полиции Каракиянского района задержали 30-летнего мужчину без определенного места жительства. Мужчина 12 октября, примерно в 02:00, украл во дворе частного дома ТВ-тюнер и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража).

- Всего по региону за время проведения ОПМ поставили на учет 89 лиц без определенного места жительства. Их сфотографировали, сняли на видео, взяли отпечатки пальцев, изъяли биологические материалы для геномного учета. Среди них были три человека, совершившие уголовные преступления, - пояснили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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  • sergei 66
  • elek
 FL (Посетители) Сегодня, 17:21
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.

(С) Бандитский Питербург
 
 

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