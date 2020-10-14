Укравшего ТВ-тюнер бездомного задержали полицейские Мангистау

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С 12 по 14 октября проводилось оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Бродяга».



В ходе ОПМ сотрудники отдела криминальной полиции Каракиянского района задержали 30-летнего мужчину без определенного места жительства. Мужчина 12 октября, примерно в 02:00, украл во дворе частного дома ТВ-тюнер и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража).



- Всего по региону за время проведения ОПМ поставили на учет 89 лиц без определенного места жительства. Их сфотографировали, сняли на видео, взяли отпечатки пальцев, изъяли биологические материалы для геномного учета. Среди них были три человека, совершившие уголовные преступления, - пояснили в пресс-службе ведомства.