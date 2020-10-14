Самыми частыми нарушениями водителей Мангистау являются непристегнутые ремни безопасности

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Полицейские Мангистау за девять месяцев работы составили более 58 тысяч административных протоколов за нарушение водителями региона правил дорожного движения (ПДД).



- Профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции, направлены на привлечение внимания водителей и пассажиров к использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей. С начала года за непристегнутый ремень в отношении автовладельцев было составлено 12548 административных протоколов, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Особое внимание сотрудниками патрульной полиции региона уделяется пресечению грубых нарушений ПДД, таких как использование мобильного телефона при управлении транспортным средством и эксплуатация автомобилей с тонированными стеклами.



- За девять месяцев за использование сотового телефона оштрафовали 8592 водителя, за тонировку оформили 250 автовладельцев. Грубым нарушением также является выезд на полосу встречного движения. За выезд «на встречку» составили 577 административных протоколов, - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.