В Актау в результате столкновения двух автомашин пострадали люди

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 октября, примерно в 19:40.В 17 микрорайоне, напротив жилого комплекса Caspyi Towers, водитель внедорожника Toyota Prado совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry.На место происшествия выехал ближайший экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау.- Данным фактом занимается отдел дознания управления полиции города. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Автомашина водворена на штрафную стоянку, - отметили в пресс-службе ведомства.