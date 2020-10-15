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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 339

Лишённый прав водитель сел пьяным за руль в Мангистау

Местный житель сел пьяным за руль, будучи уже лишённым права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Задержанный водитель. Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области
Сотрудники отдела полиции Тупкараганского района в минувший вторник, 13 октября, в 18:00 остановили автомобиль ВАЗ-21073.

После проведения медицинского освидетельствования у 57-летнего водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Также установлено, что три года назад он был лишён судом права управления автомобилем на пять лет.

Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд Актау. Машина водворена на штрафную стоянку.

- В связи с аналогичными участившимися фактами призываем водителей не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, и не допускать нарушения ПДД. Ведь немало случаев, когда пьяный за рулём совершает ДТП, и портит не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения, - отметил главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:23
На административный суд, он тоже пьяный приедет, за рулём...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 12:55
Какой административный суд, сажать надо..
 
 

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