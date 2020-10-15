Лишённый прав водитель сел пьяным за руль в Мангистау

- В связи с аналогичными участившимися фактами призываем водителей не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, и не допускать нарушения ПДД. Ведь немало случаев, когда пьяный за рулём совершает ДТП, и портит не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения, - отметил главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев.

Сотрудники отдела полиции Тупкараганского района в минувший вторник, 13 октября, в 18:00 остановили автомобиль ВАЗ-21073.После проведения медицинского освидетельствования у 57-летнего водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Также установлено, что три года назад он был лишён судом права управления автомобилем на пять лет.Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд Актау. Машина водворена на штрафную стоянку.