Лошадь погибла под колёсами «легковушки» в Мангистау

- Хозяин животного установлен. Чтобы определить виновного в данной ситуации, ему и водителю предстоят судебные разбирательства в гражданском порядке, - сообщили в ведомстве.





ДТП произошло вечером 14 октября в 20:05 на на трассе республиканского значения Актау - Форт-Шевченко.В результате столкновения лошадь погибла на месте. Водитель не пострадал.По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. Это влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершённые лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.