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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:21

Просмотров: 918

Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали полицейские Актау

Полицейские Актау остановили легковой автомобиль для проверки документов. Оказалось, что его водитель находился за рулём в наркотическом опьянении. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Во время патрулирования по городу полицейские остановили автомобиль Volkswagen Passat. После проведения освидетельствования выяснилось, что 29-летний водитель управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Это показал результат проведения наркологического освидетельствования.

- Как оказалось, водитель осенью 2017 года актауским городским судом был лишён права управления автомобилем на три года, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Глава полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев отмечает, что в последнее время участились случаи, когда водители садятся за руль в нетрезвом состоянии.

- Мы постоянно обращаемся к гражданам, в особенности к водителям, и призываем их не допускать нарушения правил дорожного движения. Уважайте других участников движения, соблюдайте общественный порядок! Помните, Вас ждут дома Ваши родные и близкие! - отмечает Жанарбек Бактыбаев.



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