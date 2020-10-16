Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали полицейские Актау

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Во время патрулирования по городу полицейские остановили автомобиль Volkswagen Passat. После проведения освидетельствования выяснилось, что 29-летний водитель управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Это показал результат проведения наркологического освидетельствования.



- Как оказалось, водитель осенью 2017 года актауским городским судом был лишён права управления автомобилем на три года, - сообщили в пресс-службе полиции региона.



Глава полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев отмечает, что в последнее время участились случаи, когда водители садятся за руль в нетрезвом состоянии.



- Мы постоянно обращаемся к гражданам, в особенности к водителям, и призываем их не допускать нарушения правил дорожного движения. Уважайте других участников движения, соблюдайте общественный порядок! Помните, Вас ждут дома Ваши родные и близкие! - отмечает Жанарбек Бактыбаев.