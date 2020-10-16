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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:56

Просмотров: 2443

В самолёте рейса Алматы - Актау пьяный пассажир хотел выйти и напал на стюардессу

Пассажир авиарейса FlyArystan по маршруту Алматы - Актау устроил на борту дебош. Об этом сообщается на сайте zakon.kz.

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По данным сайта zakon.kz, мужчина был пьян, нецензурно выражался, толкал людей, не хотел надевать маску. А позже решил, что ему надо в Шымкент, и пытался открыть дверь самолёта.

- Когда его пытались обездвижить, он вырвался и начал душить бортпроводницу. Его удалось обезвредить благодаря неравнодушным пассажирам. На буйного пассажира составили адмпротоколы по статьям: распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном судне, - отмечается на сайте zakon.kz.

Извинения экипажу и другим пассажирам мужчина не принёс.



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Комментарии ( 9 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:47
КореннойОралман,
Я имею в виду как гаишники проверяют. Понятно если слабая форма алкоголя в крови проблем нет, но дебоширят судя по всему те кто нормально принял на грудь. А если ему захочется окно разбить или ещё что-нибудь сделать во время полёта. Вы будете с такими летать?
 
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  • TU-154
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 18:28
пытался открыть дверь самолёта.

начал душить бортпроводницу

Ну ни *** себе "мелкое хулиганство".
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 18:23
Флай арыстан, сами продают спиртягу на борту, даже если он зашел трезвый, он мог накидаться на борту)
 
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Urgazy (Посетители) Сегодня, 18:02
Останови машину,я сказал!
 
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FL (Посетители) Сегодня, 17:31
КореннойОралман, тады на поезде, чух чух
 
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  • non_alcoholic
  • Empro
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:27
Надо было дать ему выйти в воздухе. uhmylka
Наверняка проветрился бы.
Обидно, что за такое дерьмо еще и отвечать пришлось бы.
 
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  • leo529
  • мунайши73
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 15:15
TU-154, тоже спорно. Некоторые жуть как летать боятся, 100 гр коньячка перед полетом - самое оно.
Тут скорее визуально нужно смотреть и неадекватов определять
 
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  • vaterloo
  • shurik_kz11
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 15:14
Ахереть какое мелкое хулиганство
 
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  • vaterloo
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:04
Надо во имя безопасности проверять всех пассажиров на алкоголь, перед полётом. И не допускать пьяных на посадку.
 
 

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