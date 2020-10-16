В самолёте рейса Алматы - Актау пьяный пассажир хотел выйти и напал на стюардессу

Иллюстрация к материалу

По данным сайта zakon.kz, мужчина был пьян, нецензурно выражался, толкал людей, не хотел надевать маску. А позже решил, что ему надо в Шымкент, и пытался открыть дверь самолёта.



- Когда его пытались обездвижить, он вырвался и начал душить бортпроводницу. Его удалось обезвредить благодаря неравнодушным пассажирам. На буйного пассажира составили адмпротоколы по статьям: распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном судне, - отмечается на сайте zakon.kz.



Извинения экипажу и другим пассажирам мужчина не принёс.