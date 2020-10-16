В получении взятки подозревается руководитель отдела ЖКХ и автомобильных дорог Мунайлинского района

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Антикоррупционной службой по Мангистауской области ведётся досудебное расследование в отношении руководства ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог» аппарата акима Мунайлинского района по факту получения взятки в размере 1 миллиона тенге. Взятку, по версии следствия, чиновник получил от юридических лиц, за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог в Мунайлинском районе, реализуемом в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости - 2020».



- В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало. Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны антикоррупционной службы, прокуратуры Мангистауской области и гражданского общества. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в антикоррупционной службе.