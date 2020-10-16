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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 1614

В получении взятки подозревается руководитель отдела ЖКХ и автомобильных дорог Мунайлинского района

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог» аппарата акима Мунайлинского района подозревается в получении взятки в размере 1 миллион тенге от юридических лиц.

Иллюстративное фото
Антикоррупционной службой по Мангистауской области ведётся досудебное расследование в отношении руководства ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог» аппарата акима Мунайлинского района по факту получения взятки в размере 1 миллиона тенге. Взятку, по версии следствия, чиновник получил от юридических лиц, за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог в Мунайлинском районе, реализуемом в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости - 2020».

- В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало. Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны антикоррупционной службы, прокуратуры Мангистауской области и гражданского общества. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в антикоррупционной службе.



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Комментарии ( 6 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:42
Судя по закопанным для полива деревьев трубам, из которых никогда вода даже не капает, а многие трубы уже поломаны. В Актауском ЖКХ тоже неплохо заработали
 
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Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 18:41
Да сколько можно про взяточников говорить в.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:38
И почему-то опять никто не удивился? Уже стало обыденностью подобные выкрутасы власть имущих,
кто следующий? Наверное новый назначенец который залезет в наш с вами карман.
 
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  • TU-154
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:12
Надеюсь, все его коллеги из районных, городских и областных отделов будут сидеть с ним в одной камере, судя по ремонту дорог другого решения проблемы нет....
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:09
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог» аппарата акима Мунайлинского района подозревается в получении взятки.

Почему фамилию не назвали?!... look
Цитата: Ingul
Неуж-то у нас такое бывает?

ДА!, поШутили наверно!... popa

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:28
Неуж-то у нас такое бывает? uhmylka
 
 

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