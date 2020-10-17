Супружескую пару задержали в Актау за хранение наркотиков

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В одном из местных кафе 13 октября сотрудниками полиции была задержана супружеская пара.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанные хранили на съемной квартире наркотические средства.



- В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам досудебного расследования, - сообщил Жанарбек Бактыбаев, генерал-майор полиции.