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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 179

Полицейские Мангистау заблокировали 72 сайта по продаже наркотиков

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности региона выявили 493 факта наркоправонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта azattyq-ruhy.kz
С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопресупности было выявлено 493 наркоправонарушения.

Из незаконного оборота изъяли почти 193 килограмма наркотических средств, таких как героин, марихуана, гашиш, опий и синтетические наркотики.

Полицейские области выявили 39 фактов нарушения статьи 608 кодекса об административных правонарушений (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения), пять фактов нарушения статьи 426 (безрецептурный отпуск лекарственных препаратов) и один факт нарушения статьи 427 (нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров).

- Стражами правопорядка было обнаружено 72 сайта, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов. Все сайты были заблокированы. Найдены и уничтожены 40 граффити, рекламирующих интернет-ресурсы по продаже наркотических средств, - добавили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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Маrаt (Посетители) Сегодня, 12:25
- Стражами правопорядка было обнаружено 72 сайта, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств


Полицейские Мангистау заблокировали 71 сайт


Один оставили ну так на всякий случай? lol
 
 

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