Полицейские Мангистау заблокировали 72 сайта по продаже наркотиков

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С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопресупности было выявлено 493 наркоправонарушения.



Из незаконного оборота изъяли почти 193 килограмма наркотических средств, таких как героин, марихуана, гашиш, опий и синтетические наркотики.



Полицейские области выявили 39 фактов нарушения статьи 608 кодекса об административных правонарушений (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения), пять фактов нарушения статьи 426 (безрецептурный отпуск лекарственных препаратов) и один факт нарушения статьи 427 (нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров).



- Стражами правопорядка было обнаружено 72 сайта, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов. Все сайты были заблокированы. Найдены и уничтожены 40 граффити, рекламирующих интернет-ресурсы по продаже наркотических средств, - добавили в пресс-службе ведомства.