В Актау столкновение двух автомобилей попало на видео

Авария произошла вчера, 20 октября, примерно в 15:20.На перекрестке между 26, 27, 28 и 28а микрорайонами водитель автомашины Toyota Corolla не уступил дорогу движущемуся по главной дороге транспорту и совершил столкновение с автомобилем Toyota Avalon.- Составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в отношении водителя Tоyota Corolla. Материал направлен в специализированный административный суд для принятия решения, - пояснили в пресс-службе ведомства.