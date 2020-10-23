В Актау 16-летняя девочка выпала из окна шестого этажа

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Инцидент произошёл 21 октября в 1 микрорайоне.



На месте происшествия бригада медиков Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи диагностировала у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы, тупую травму живота, травматический шок третьей степени.



Пострадавшая незамедлительно была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.



- Девочка поступила в критическом состоянии. Уже два дня как госпитализирована. По предварительным данным, выпала с шестого этажа. У неё перелом костей таза, ребёр, разрыв селезёнки и мочевого пузыря. Состояние пациентки оценивается как критическое, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.



В полиции начали досудебное расследование.



- На пульт дежурного 102 управления полиции Актау 21 октября 2020 года в 23:50 поступил вызов о том, что в 1 микрорайоне возле 8 дома обнаружена девушка в бессознательном состояние. На место происшествия выехал ближайший экипаж батальона патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа управления полиции Актау, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

