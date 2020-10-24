Иностранца без справки ПЦР депортировали из Актау

Фото из архива Lada.kz

У пяти пассажиров прибывшего авиарейса не имелись при себе справки о прохождении ПЦР-теста. Среди них находился гражданин Великобритании, которого пришлось депортировать из-за нарушения правил карантина.



Всего в Казахстан этой ночью прибыло девять авиарейсов с 1158 пассажирами. Справки о прохождении ПЦР-теста имелись у 951 человека.



Тех, у кого справки отсутствовали, поместили в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа.



Все пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Беларуси и Египта.