В Актау столкнулись два автомобиля

Видео очевидцев происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 23 на 24 октября.Напротив магазина «Абат» в 29 микрорайоне водитель автомобиля марки Daewoo Nexia совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Cobalt.- В отношении водителя Daewoo Nexia составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Автомобиль нарушителя водворен на штрафстоянку. В происшествии никто не пострадал.