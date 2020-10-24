Марихуану нашли у проводника поезда Бейнеу - Мангистау

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Сотрудники департамента полиции на транспорте в сентябре этого года проводили оперативно-профилактические мероприятия «Қара Сора 2020» и «Транзит».



В ходе ОПМ в вагоне пассажирского состава на станции Бейнеу был обнаружен свёрток с марихуаной. Как оказалось, он принадлежал проводнику поезда Мангистау-Бейнеу-Мангистау.



Проводник поезда спрятал его, прикрепив к дверце отопительного котла. Запрещённое вещество помогла обнаружить служебная собака по кличке Робби.



Решением Бейнеуского районного суда на нарушителя наложили штраф в размере 30 месячных расчётных показателей (83 340 тенге).