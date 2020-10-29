Сообщений о предполагаемом педофиле в Актау в полицию не поступало

В WhatsApp жители Актау пересылают друг другу сообщение, в котором говорится, что во 2 микрорайоне мужчина подходил к малолетним девочкам и одну из них зазывал в магазин, обещав купить ей сладости.Также вместе с аудиозаписью жители Актау отправляют фоторобот, на котором якобы запечатлен предполагаемый мужчина.В ДВД Мангистауской области сообщили, что информация о том, что во 2 микрорайоне Актау незнакомый мужчина пытался заманить малолетних детей в магазин, не поступала.- Мужчина, который изображен на фотороботе, не числится в базе данных. За последние двое суток подобных вызовов не поступало. Просим жителей Актау в случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращаться по номеру: 102 , - сообщили в полицейском ведомстве.