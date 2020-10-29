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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 642

Сообщений о предполагаемом педофиле в Актау в полицию не поступало

В Сети распространяется информация о мужчине, который пытался заманить малолетнюю девочку в магазин, обещав ей купить шоколад. Автор сообщения утверждает, что обращалась в полицию. Однако в пресс-службе ДВД Мангистауской области утверждают, что подобных сообщений на пульт «102» не поступало.

Фото lada.kz
В WhatsApp жители Актау пересылают друг другу сообщение, в котором говорится, что во 2 микрорайоне мужчина подходил к малолетним девочкам и одну из них зазывал в магазин, обещав купить ей сладости.

Также вместе с аудиозаписью жители Актау отправляют фоторобот, на котором якобы запечатлен предполагаемый мужчина.



В ДВД Мангистауской области сообщили, что информация о том, что во 2 микрорайоне Актау незнакомый мужчина пытался заманить малолетних детей в магазин, не поступала.

- Мужчина, который изображен на фотороботе, не числится в базе данных. За последние двое суток подобных вызовов не поступало. Просим жителей Актау в случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращаться по номеру: 102 , - сообщили в полицейском ведомстве.



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