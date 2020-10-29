Неопознанный летящий объект разбил лобовое стекло в автомобиле на ходу в Актау

По словам водителя пострадавшего автомобиля Mazda, он не знает, из какой именно машины вылетела эта деталь, либо ее бросили целенаправленно.В пресс-службе департамента полиции региона заявили, что обстоятельства происшествия выясняются.Водитель машины Mazda просит очевидцев происшествия с видеорегистраторами обращаться по номеру: 8 775 039 21 73.