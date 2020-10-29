Строительный кран рухнул в Актау

Падение крана произошло на территории новостройки сегодня днем, 29 октября, за супермаркетом «Аман».Информация по данному факту в полицию и скорую не поступала.Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, участковые инспекторы проверили данный объект. Как установлено, в результате падения крана никто не пострадал.