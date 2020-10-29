Шесть пожарных составов направили на тушение огня на рынке в Актау

Информация о возгорании в бутике №2 на рынке «Асем-Берекет» в 31А микрорайоне поступила в пожарную часть в 12:16.На место выехали шесть пожарных составов и 21 спасатель.Общая площадь бутика составляет 30 квадратных метров. Площадь горения — пять квадратных метров.Жертв и пострадавших нет.Бутик частично закопчен.