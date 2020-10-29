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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 3226

Шесть пожарных составов направили на тушение огня на рынке в Актау

В одном из бутиков на рынке загорелись ткани и шторы, сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Информация о возгорании в бутике №2 на рынке «Асем-Берекет» в 31А микрорайоне поступила в пожарную часть в 12:16.

На место выехали шесть пожарных составов и 21 спасатель.

Общая площадь бутика составляет 30 квадратных метров. Площадь горения — пять квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Бутик частично закопчен.




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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:32

Бутик (отсек) частично закопчен.

Следует ждать новых возгораний.
Конкуренция!. Аналогичный китайско - турецкий ширпотреб..

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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