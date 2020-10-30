Руководителя РАГСа Мунайлинского района оштрафовали за взятку

Фото из архива
Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области 19 октября текущего года осуждена руководитель ГУ «Мунайлинский районный отдел регистрации актов гражданского состояния».
- Руководителю отдела регистрации актов гражданского состояния назначили штраф в размере 25-кратной суммы взятки, полученной за ускоренную выдачу акта об установлении отцовства, - сообщает ведомство.
- Руководителю отдела регистрации актов гражданского состояния назначили штраф в размере 25-кратной суммы взятки, полученной за ускоренную выдачу акта об установлении отцовства, - сообщает ведомство.
Оставьте свой комментарий первым.