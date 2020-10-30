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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 1379

Машина въехала в столб и загорелась: Два человека погибли в результате аварии в Актау

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области рассказали новые подробности дорожного инцидента, который произошёл в ночь на 29 октября в 01:20 на автодороге в 21 микрорайоне. Два человека погибли и один пострадал от удара автомобиля о столб.

Кадр видео
В момент столкновения внутри легкового автомобиля находились три человека.

По данным пресс-службы управления здравоохранения области, вызов на пульт дежурного «103» поступил в 23:41. Бригада Скорой медицинской помощи прибыла на место за семь минут. По приезду медиков ими было установлено, что водитель автомашины, молодой человек 1998 года рождения, проживающий в сельском округе Атамекен, умер на месте.

- Второй пострадавший 1995 года рождения также является жителем села Атамекен. У него диагностировали ушибы головы, лица, грудной клетки и левой кисти. К счастью, он выжил и был отпущен домой. Третий пострадавший - мужчина 1990 года рождения, проживающий в сельском округе Баскудык Мунайлинского района. У него диагностировали закрытую травму органов грудной клетки, гемопневмоторакс слева, повреждение грудной клетки слева. Его в экстренном порядке взяли на операцию, но, несмотря на все усилия врачей, он умер на операционном столе, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, что водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Водителя и пассажиров вытащили из машины до возгорания.



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Комментарии ( 1 )

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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 21:08
Несоблюдение скоростного режима. Люди, берегите себя и других....
 
 

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