Машина въехала в столб и загорелась: Два человека погибли в результате аварии в Актау

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В момент столкновения внутри легкового автомобиля находились три человека.
По данным пресс-службы управления здравоохранения области, вызов на пульт дежурного «103» поступил в 23:41. Бригада Скорой медицинской помощи прибыла на место за семь минут. По приезду медиков ими было установлено, что водитель автомашины, молодой человек 1998 года рождения, проживающий в сельском округе Атамекен, умер на месте.
- Второй пострадавший 1995 года рождения также является жителем села Атамекен. У него диагностировали ушибы головы, лица, грудной клетки и левой кисти. К счастью, он выжил и был отпущен домой. Третий пострадавший - мужчина 1990 года рождения, проживающий в сельском округе Баскудык Мунайлинского района. У него диагностировали закрытую травму органов грудной клетки, гемопневмоторакс слева, повреждение грудной клетки слева. Его в экстренном порядке взяли на операцию, но, несмотря на все усилия врачей, он умер на операционном столе, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, что водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Водителя и пассажиров вытащили из машины до возгорания.
По данным пресс-службы управления здравоохранения области, вызов на пульт дежурного «103» поступил в 23:41. Бригада Скорой медицинской помощи прибыла на место за семь минут. По приезду медиков ими было установлено, что водитель автомашины, молодой человек 1998 года рождения, проживающий в сельском округе Атамекен, умер на месте.
- Второй пострадавший 1995 года рождения также является жителем села Атамекен. У него диагностировали ушибы головы, лица, грудной клетки и левой кисти. К счастью, он выжил и был отпущен домой. Третий пострадавший - мужчина 1990 года рождения, проживающий в сельском округе Баскудык Мунайлинского района. У него диагностировали закрытую травму органов грудной клетки, гемопневмоторакс слева, повреждение грудной клетки слева. Его в экстренном порядке взяли на операцию, но, несмотря на все усилия врачей, он умер на операционном столе, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, что водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Водителя и пассажиров вытащили из машины до возгорания.