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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 1164

Двое детей отравились угарным газом в селе Кызылтобе-2

Отравление угарным газом произошло в одном из домов в селе Кызылтобе-2 Мунайлинского района. В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что детям своевременно оказали первую доврачебную помощь.

Фото ДЧС Мангистауской области
Происшествие случилось 30 октября в одном из домов в селе Кызылтобе-2 Мунайлинского района.

По данным пресс-службы ведомства, двое детей 2016 и 2017 годов рождения отравились угарном газом.

- Произошло возгорание в результате безнадзорности родителей и детских шалостей с огнем. Первым прибыл отдел пожарной части №5. Пожар локализован до прибытия спасателей. Младший сержант гражданской защиты М. Суйесинов своевременно оказал детям первую доврачебную помощь. В настоящее время их состояние стабильное и они доставлены в областную детскую больницу, - сообщили в ДЧС региона.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям просят жителей не оставлять детей без присмотра.



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