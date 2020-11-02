Двое детей отравились угарным газом в селе Кызылтобе-2

Фото ДЧС Мангистауской области

Происшествие случилось 30 октября в одном из домов в селе Кызылтобе-2 Мунайлинского района.



По данным пресс-службы ведомства, двое детей 2016 и 2017 годов рождения отравились угарном газом.



- Произошло возгорание в результате безнадзорности родителей и детских шалостей с огнем. Первым прибыл отдел пожарной части №5. Пожар локализован до прибытия спасателей. Младший сержант гражданской защиты М. Суйесинов своевременно оказал детям первую доврачебную помощь. В настоящее время их состояние стабильное и они доставлены в областную детскую больницу, - сообщили в ДЧС региона.



Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям просят жителей не оставлять детей без присмотра.