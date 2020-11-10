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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 962

Житель Актау повредил автомобиль из-за открытого люка

По словам автовладельца Багдата, ремонт автомобиля ему встанет в «круглую» сумму, поэтому он намерен добиться компенсации от ответственных служб.

Фото автовладельца
Инцидент произошел 10 ноября в 01:30 в 13 микрорайоне, возле 8 дома.

Водитель автомашины марки Toyota Camry наехал на канализационный люк, который оказался открытым. В результате автовладелец повредил свой автомобиль.

Житель Актау повредил автомобиль из-за открытого люка


- На место ДТП я сразу вызвал сотрудников полиции и написал заявление, так как моему автомобилю был причинен ущерб. Но сегодня мне перезвонили и сказали, что заявление не примут, так как аварии как таковой не было. На месте сразу было установлено, что люк принадлежит ТОО «Кала жолдары». Сегодня я ходил к ним, они признали, что люк их, но сказали, чтобы я доказал им, что повредил машину именно об их люк, иначе они подадут в суд на меня за клевету, - рассказ пострадавший автовладелец.





Со слов автовладельца, он намерен добиваться возмещения ущерба через суд.



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Комментарии ( 3 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:31
Он не сможет доказать что повредил автомобиль об люк, тем более их люк.
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:31
Как понять аварии не было? Есть одно понятие ДТП ( дорожно-транспортное происшествие ).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dushman
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:45
Молодец! Я его поддерживаю!
А полиция вызывает подозрение!
 
 

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