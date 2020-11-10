Житель Актау повредил автомобиль из-за открытого люка

Инцидент произошел 10 ноября в 01:30 в 13 микрорайоне, возле 8 дома.Водитель автомашины марки Toyota Camry наехал на канализационный люк, который оказался открытым. В результате автовладелец повредил свой автомобиль.- На место ДТП я сразу вызвал сотрудников полиции и написал заявление, так как моему автомобилю был причинен ущерб. Но сегодня мне перезвонили и сказали, что заявление не примут, так как аварии как таковой не было. На месте сразу было установлено, что люк принадлежит ТОО «Кала жолдары». Сегодня я ходил к ним, они признали, что люк их, но сказали, чтобы я доказал им, что повредил машину именно об их люк, иначе они подадут в суд на меня за клевету, - рассказ пострадавший автовладелец.Со слов автовладельца, он намерен добиваться возмещения ущерба через суд.